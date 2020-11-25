Военнослужащие Национальной гвардии эвакуировали жителей горящей многоэтажки в Шымкенте, передает Otyrar.KZ.

Пожар произошел поздним вечером 23 ноября в Шымкенте. Патрулировавшие улицы города военнослужащие воинской части 6506 Нацгвардии в Абайском микрорайоне заметили возгорание жилого дома.

Гвардейцы, незамедлительно доложив об этом дежурному по войсковым нарядам, сообщили об инциденте в пожарную бригаду на пульт 101 и выдвинулись на место происшествия.

Оценив обстановку, контролировавший службу патрульных дежурный по войсковым нарядам Талгат Тасмуратов вызвал для подкрепления еще три ближайших войсковых нарядов.

Совместными усилиями военнослужащие начали эвакуировать жителей подъезда.

– Прибыв на место происшествия, первым делом мы оцепили данный участок. Забежав в подъезд дома, где произошел пожар, мы начали стучать во все квартиры и эвакуировать жителей в безопасное место. Вечер был поздний и некоторые жильцы уже легли спать в это время. Будили, помогали выносить детей и пожилых людей на руках, – говорит Талгат Тасмуратов.

Военнослужащие Нацгвардии находились на месте происшествия до полного тушения пожара службами ЧС. Всего гвардейцами в безопасное место эвакуировано более 10 человек.

Среди них четверо пожилых людей и один инвалид, которого эвакуировали с пятого этажа на руках.