Гвардейцы чествуют великого поэта: как прошла декада Абая в национальной гвардии

В национальной гвардии с 5 по 14 августа прошла декада Абая под названием «Абай жолы – болашаққа бағдар» («Путь Абая – путеводная звезда будущего»).

В рамках этого мероприятия во всех воинских частях национальной гвардии были организованы абаевские чтения, литературные вечера, викторины и конкурсы чтецов.

Военнослужащие делились знаниями о жизни и творчестве Абая Кунанбаева, который является духовным наставником и нравственным ориентиром для казахстанцев.

Военнослужащие воинской части 6506 национальной гвардии РК также приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню Абая.

В честь дня рождения великого поэта был проведен поэтический конкурс среди солдат срочной службы.

«Конкурс состоял из двух этапов: художественное чтение стихотворений Абая и чтение его «Слов назидания». Основная цель мероприятия — популяризация выдающегося творчества нашего великого поэта», — отметил сержант Бекжан Малик, офицер по внедрению государственного языка воинской части 6506.

Солдаты выразили свое восхищение произведениями Абая, которые, по их словам, заставляют задуматься и открывают глаза на окружающий мир. Наследие Кунанбаева сохраняет свою актуальность и сегодня.

Для участников и гостей поэтического конкурса была организована выставка произведений Абая и книг, посвященных его творчеству.

По итогам конкурса третье место занял рядовой Смагул Жасулан, второе место — рядовой Жаксылык Азамат, а первое почетное место было присуждено рядовому Бекжану Ермагамбетову.

В завершение мероприятия активным участникам были вручены благодарственные письма, а лучших чтецов наградили памятными подарками.

Напомним, что День Абая был учрежден правительством Казахстана в 2020 году и включен в официальный список праздников. В этом году страна отметила 179-ю годовщину со дня рождения великого поэта.

Абай Кунанбаев внес огромный вклад не только в развитие казахской литературы, но и в укрепление культурных связей между странами. Великий поэт, мыслитель и политический деятель оставил неизгладимый след в истории Казахстана, передавая свои мысли не только своему народу, но и всему человечеству.

«Мы глубоко уважаем Абая и будем помнить о нем всегда. Его произведения — это бессмертное наследие для молодого поколения. Это мероприятие, помимо пропаганды творчества Абая, направлено на повышение интереса к казахскому языку, его культуре и отечественной литературе в целом», — сказал начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы подполковник Руслан Бектурсунов.

Кроме того, в рамках декады гвардейцы организовали экскурсии по музею Абая, провели тематические вечера и информационные часы, подготовили различные видеоролики и приняли участие в челленджах.