Депутатский корпус нового состава на внеочередной второй сессии гормаслихата утвердила план работы на 2021 год.

Согласно документа, отчет о проделанной работе управлением здравоохранения из-за актуальности перенесли на первый квартал, а отчет управления образования на третий. Также на сессии народные избранники внесли изменения в решение маслихата от 26.11.2018 г. «О принятии государственных обязательств по проектам государственного-частного партнерства».

Реконструкцией и строительством наружного освещения в Шымкенте займется алматинская компания — победитель прошлогоднего конкурса. Если депутаты внесут дополнения в решение маслихата от 26 ноября 2018 года, то инвестор приступит к реализации проекта в рамках ГЧП. За три года подрядная организация планирует инвестировать свыше 10 млрд тенге.

Боранбай БОЛАТБЕКОВ, и.о. руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента: «В Шымкенте 2 тысячи 967 улиц. На 747 ездит общественный транспорт, находятся рядом школы, детские сады. 220 из них освещены, остальные — нет. Согласно проекта, инвестор каждый год будет вносить 3,5 млрд тенге инвестиций. Наружное освещение трёхсот трёх улиц будет производится поэтапно».

Депутаты не удержались от критики.

«Я не считаю,что это презентация. То, что вы нам рассказали у нас у всех есть на руках. Вам надо было снять ролик про инвестора, о его реализованных до этого проектах. Надо было встретиться с замакимом Алматы и руководителем ЖКХ. Узнать побольше об инвесторе, алматинской компании. О том, что он крупный инвестор, есть опыт работы в подобных проектах. А то, что вы здесь нам докладывали это не относится к презентации. Это вам на будущее», — высказал свое мнение депутат маслихата г. Шымкента Бекайдар ТОЛЕГЕНОВ.

Согласен с мнением коллеги и секретарь маслихата г. Шымкента НАРЫМБЕТОВ:»Да, я поддерживаю, это не презентация. Три дня мы обсуждаем этот вопрос. На постоянных комиссиях вы говорили о том, что реализация проекта позволит открыть 180 рабочих мест, где заняты будут местные граждане. Раз алматинская компания работает у нас в Шымкенте, налоги будут поступать в местный бюджет. Почему вы об этом не говорите? Почему вы не сказали, что на протяжении четырех месяцев акимат занимался исследованием данного вопроса И самое главное, строительство и реконструкцию наружного освещения инвестор будет производить на свой счет. Проект выгодный, реализацию мы возьмем на контроль».

Прояснить ситуацию удалось Мурату Айтенову. Градоначальник пояснил, куда в конечном итоге пойдут инвестиции:»Каждый год в течение трех лет инвестор будет вносить 3,5 млрд инвестиции на строительство наружного освещения мегаполиса. Сейчас нет единой системы диспетчерской. При отключении электричества нет быстрого реагирования. Реализация проекта позволит ввести смарт технологии. Да и у города будет единая система по наружному освещению. Кроме алматинской компании которая взялась за этот проект не было ни одной компании. Это выгодный для города проект».

После пояснения акима, депутаты единогласно проголосовали за принятие решения по данному вопросу.

Шынар Оразова