Шымкентские пожарные предотвратили трагедию.

Очередная агитационная работа проводилась в жилом массиве Маятас. Ее проводила мобильная группа пожарной части №7 в составе командира отделения сержанта гражданской защиты Дарына Айтмуратова, старшего пожарного-спасателя сержанта гражданской защиты Нурлыбека Аязбаева, водителей-старшины гражданской защиты Гуламжана Халматбаева, сержанта гражданской защиты Досжана Мамырова, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Они проводили разъяснительную работу среди жителей улицы Абая по соблюдению безопасности в отопительный сезон, действиям в случае возникновения паводка.

В одном из домов, когда хозяйка открыла дверь, они почувствовали запах газа и заметили признаки отравления у матери и детей. Пожарные быстро вывели их на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь. Были вызваны службы «104 » и «103».

До их приезда пожарные полностью перекрыли газ в доме и остановили его утечку. Пожарные прибывшей бригаде скорой помощи передали трех детей и мать с признаками отравления средней степени.