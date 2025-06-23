Газ — в каждый дом

В Туркестанской области продолжается поэтапная работа по обеспечению населения природным газом. До конца текущего года планируется завершить строительство 38 объектов в 34 населённых пунктах. Ещё 26 проектов перейдут на 2026 год. Утвержденный комплексный план газификации рассчитан до 2027 года.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Самое главное — обеспечить, чтобы доведённый природный газ использовался населением. Акимы городов и районов должны совместно с соответствующими структурами провести конкретную работу. В населённых пунктах, куда подведён газопровод, необходимо организовать подключение жилых домов к газу. Поручаю ежедневно предоставлять информацию о проделанной работе».

На совещании под председательством акима области обсудили ход газификации и заслушали отчёт профильного управления. Глава региона поручил ускорить работы в районах с низкими темпами — Арысь, Кентау, Отырар, Сауран и Ордабасы. В Созакском районе газификация пока отсутствует, однако строительство АГРС и распределительных сетей уже завершено. Сейчас ожидается подключение к магистральному газопроводу через предприятие «Еврохим-Каратау» в Жамбылской области.

— На сегодняшний день в Туркестанской области природным газом обеспечено 563 населённых пункта — это почти 70% от общего числа. При этом уровень охвата населения составляет 85,5%. Несмотря на положительную динамику, регион пока занимает лишь восьмое место среди областей страны.

Обсудили и проблемные вопросы, это недочеты в планировании, неэффективные проекты и пути их устранения. Если предусмотренное финансирование будет поступать в полном объёме, план по газификации 765 населённых пунктов к 2027 году будет реализован