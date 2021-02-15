В Шымкенте на реке Кошкарата прошло совсем не Крещенское купание.

Дети купались в реке 14 февраля.

Напомним, что легенд о происхождении реки тоже немало, но все они связаны с именем человека, в честь которого ее и назвали. По одному из преданий Кошкар ата был учеником Ходжи Ахмеда Ясави. Он внимательно изучал труды своего учителя и следовал его заветам. Праведностью жизни своей, глубокими знаниями Корана и хадисов, мудростью и желанием помочь людям заслужил Кошкар ата себе славу и уважение и был избран бием, судьей. Пребывая на этом посту, он всегда стоял на стороне справедливости и никогда не шел на поводу у знатных и богатых людей.

Одна из легенд гласит, что как-то Кошкар ата поручил своему родному брату доставить в Туркестан для Ахмеда Ясави родниковую воду. Кошкар ата предупредил, чтобы по дороге к Туркестану брат ни разу не оглянулся. Но тот, преодолев часть пути, нарушил договор и обернулся. А вода, которую он спешил доставить по назначению, пролилась. Кстати, у того местечка есть название – «Су бурышыгы» – буквально «там, где пролилась вода». В том месте, где пролилась вода из кувшина, по преданию образовалось так много родников, что уже через 200 метров они превратились в полноводную реку.