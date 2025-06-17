Кошкарата спасает от жары шымкентцев

Летняя жара заставляет искать прохладу и многие Шымкентцы выбирают Кошкарату. Что нужно знать о купании в реке, какие правила важно соблюдать, и почему именно сюда приходят сотни жителей в жару?

Жара в Шымкенте только набирает обороты, и одним из самых популярных мест спасения от зноя стал Кошкарата. Здесь и взрослые, и дети находят прохладу в чистой родниковой воде.

Даже в жару вода здесь остаётся удивительно холодной. Местные называют её особенной, кто-то верит, что она снимает головную боль и даже укрепляет здоровье. О целебной силе этой воды говорит и жительница, которая приходит сюда почти каждый день. По её словам, с тех пор как начала здесь купаться, стала чувствовать себя гораздо лучше.

— Здесь вода лечебная, я когда болею сразу сюда прихожу и купаюсь. Я уже 10 лет как живу рядом, и всегда довольна благоустройством. Смотрите, сколько тут детей и взрослых, в других местах за купание надо платить, а тут все доступно и бесплатно.

В жару сюда приходят сотни горожан искупаться, освежиться и просто отдохнуть. Вот только не продуманы важные моменты, говорят люди.

— Я купаюсь в одежде, раздевалки есть, но там не переоденешься, превратили в туалет. Потому что нет рядом уборных мест, даже если есть, больше километра надо пройти и искать. Было бы удобно, если поставят туалеты рядом с купальными зонами, и не один, пожалуйста!

Кошкарата относится к дендрологическому парку, а потому свои вопросы мы адресовали его руководителю. Он считает, что на набережной созданы все условия для комфортного отдыха. В планах — установка дополнительных лежаков. Всё, что требуется от отдыхающих — соблюдать санитарные нормы, говорит директор.

Есдаулет Достияров, директор дендрологического парка им. А. Аскарова: «Здесь установлено шесть раздевалок, около 80 урн для мусора и восемь больших контейнеров. Уборные также имеются, хоть и не в самой зоне купания. Сейчас продолжаются ремонтные работы: восстанавливаются объекты, устанавливается видеонаблюдение и освещение — всё ради безопасности и комфорта горожан».

К слову, на Кошкар-Ате теперь стало ещё удобнее отдыхать с детьми. Бассейн, который здесь построили много лет назад, в этом году восстановили. Сейчас он чистый, вода в нём циркулирует и автоматически обновляется.

— Я прихожу в этот бесплатный бассейн каждый день. Купаются мои ровесники, мы все играемся и бассейн не глубокий. Вода холодная, но все равно я люблю это место.

Сегодня набережная Кошкараты остаётся одним из популярных городских мест отдыха. Здесь продолжаются работы по благоустройству, а поток посетителей с каждым днём только увеличивается.