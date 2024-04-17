Кровь в реке Кошкарата: экологи огласили результаты проверки воды

В департаменте экологии огласили результаты экспертизы после забора проб воды в реке Кошкарата.

Туда, напомню, сливали жидкость красного цвета, по всей видимости, кровь. Видеозапись сделали очевидцы. К приезду лаборантов крови в реке уже не было. Тем не менее они сделали забор воды главной водной артерии города и сточных вод, которые поступают в Кошкарату с ирригационной сети.

По результатам химического анализа выявлено превышение норм предельно допустимых концентраций. По некоторым показателям почти в 4 раза.

По словам экологов, горожане сливают в Кашкарату мыльную воду, стекают в реку ирригационные и канализационные отходы. Сбрасывают в единственный родник в центре города и мусор.

«Старый город, у них нет городской канализации и они делают себе септики. А так как там очень близко расположены подземные воды, то септики быстро заполняются и через арыки поступают в реку Карасу и Кошкар-ата. Мы писали в акимат чтобы им провели канализацию, чтобы не сбрасывали. Призываю жителей города, чтобы каждый относился добросовестно, это единственная река которая протекает через город. У истоков она очень чистая, родниковая, и даже наши предки эту воду пили, а сейчас даже для поливной моментами бывает непригодна», — говорит Акмарал Нысанбекова, главный специалист испытательной лаборатории департамента экологии г. Шымкента.