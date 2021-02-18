В Туркестанской области полицейские нашли пропавшего школьника и вернули домой к родителям.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что без вести пропал ее сын, который ушел в школу и домой не вернулся. Мать 11-летнего школьника попыталась самостоятельно найти мальчика, однако после безуспешных поисков позвонила в полицию.

Участковые инспекторы полиции опросили возможных очевидцев и случайных прохожих. В результате поисков сотрудники Казыгуртского РОП в течение суток нашли пропавшего мальчика в 8 км от дома в соседнем ауле, где он играл на одной из улиц. Найденного школьника полицейские вернули домой и передали его родителям.