РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 20-26 февраля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие субботу и воскресенье погода в Шымкенте резко изменится.

20 февраля ожидается дождь, а за ним-снег. Местами туман. Температура воздуха ночью 0..-2 градуса, днем +6+8 выше нуля.

В ночь на 21 февраля возможны осадки и туман. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса, днем +7+9 градусов.

Днем 22 февраля возможны осадки и туман. Ветер восточный — 8-13 метров в секунду. Ночью-2-4, днем +6+8 градусов.

А 23 февраля утром и днем пройдут дожди. Ветер юго-западный, утром и днем до 18-23 м/с.

Как сообщает» Казгидромет», 24-25-26 февраля ожидается переменная погода и похолодание. Прогнозируется сильный ветер, снегопад, гололедица.

24 февраля температура воздуха ночью составит 0+2, днем-2-4, а 25-26 февраля ночью-11…-13, днем -3…-5 градусов.