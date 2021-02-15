Понижение температуры воздуха на западе и севере страны.

Северо-Западный антициклон, с холодными воздушными массами, вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной части республики.

17-18 февраля Южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного региона Казахстана. Данный циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе страны — снег с метелью. Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.

В Шымкенте 17 февраля ожидается +21..+12 °C, без осадков, легкий ветер. 18 февраля: +4..+18 °C, без осадков, легкий ветер.