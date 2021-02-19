На большей части территории Казахстана с прохождением Южно-Каспийского циклона, сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и юге сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

В Жамбылской, Туркестанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами ожидается туман, днем в Туркестанской области местами — гололед. В Костанайской области ночью на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами 25 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, метель. В Акмолинской области ожидаются усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20м/с, местами туман, гололед, метель. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами ожидается метель, в Северо-Казахстанской местами — туман, в Павлодарской области местами – гололед. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанских областях местами ожидается туман, в Мангыстауской области местами — гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается +17..+6 °C, ливневый дождь, туман, свежий ветер. Завтра: +2..+9 °C, без осадков, туман, легкий ветер.