Когда отступит жара? – прогноз синоптиков

Палящее солнце буквально накрыло юг Казахстана. В Шымкенте, Туркестане и Кызылорде температура достигает +46. Врачи бьют тревогу: с усилением жары растёт и число вызовов скорой помощи.

Райгуль Есеналиева, заведующая отделом станции скорой медицинской помощи Шымкента: «Если в обычные дни мы получаем 1800–1900 вызовов в сутки, то сейчас их число превышает 2000, иногда доходит до 2200. В основном жалобы на повышенное давление, острые респираторные инфекции, грипп и кишечные заболевания».

Особенно уязвимы в такую погоду дети, пожилые и люди с хроническими болезнями. Медики призывают не игнорировать правила безопасности.

Райгуль Есеналиева, заведующая отделом станции скорой медицинской помощи Шымкента: «На улице нужно обязательно носить головной убор, выбирать светлую одежду, пить больше воды — не ледяной, а прохладной. Принимать душ чаще. Готовить пищу желательно только на один день — из-за жары продукты быстро портятся».

Спасаясь от жары, горожане устремляются к водоёмам и фонтанам. Но врачи предупреждают: длительное пребывание на солнце может быть опасным. Тем временем синоптики прогнозируют небольшое облегчение.

Асия Кыдырбаева, начальник отдела РГП «Казгидромет»: «С завтрашнего дня и до 23 июня температура снизится до +32…+37 градусов, в горных районах — до +28. В горах возможны кратковременные дожди и грозы. В северных и западных районах области, а также в Туркестане ожидаются пыльные бури и усиление ветра до 15–20 м/с».

Несмотря на небольшой спад, жара остаётся серьёзным испытанием. Врачи советуют сохранять бдительность и соблюдать простые, но важные правила: не выходить на улицу в часы пик, носить лёгкую одежду, пить воду и по возможности оставаться в тени.