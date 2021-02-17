Для обеспечения прозрачности работы общественного транспорта и предоставления качественных услуг населению города Шымкент 15 октября 2020 года была запущена система электронного билетирования «Төлем».

С 9 ноября введен в Шымкенте дифференцированный тариф, утвержден наличный платеж — 100 тенге, электронный — 70 тенге.

В результате проделанной работы система «Төлем» показывает свою эффективность.

Рекорд в электронной системе TOLEM обновлен до 202 331.

В частности, по карте было совершено 150 169 транзакций, 50 160 транзакций — наличными, 1 552 платежа — отправкой sms-кода.

Уважаемые пассажиры, при оплате проезда в общественном транспорте НАЛИЧНЫМИ обязательно требуйте ЧЕК.

Стоит отметить, что карты можно приобрести в 350 торговых точках города, аптеках «Зерде» и Центрах обслуживания населения.

В целях улучшения работы системы, наряду с Онлайн-режимом, был введен оффлайн-режим, и платежи можно оплачивать через SMS.

Для мониторинга электронной системы в ГКУ «ЦДС» созданы 11 специальных групп, которые на постоянной основе работают на транспортных маршрутах.