В Толебийском районе пять населенных пунктов испытывают нехватку питьевой воды.

И это притом, что там есть централизованный водопровод. Но сельчане уже несколько лет ходят с вёдрами и баклажками в поисках живительной влаги, сообщает Хабар.

Самое популярное место в поселке Каратобе – это колонка. Здесь всегда большая очередь. Круглые сутки здесь гремят бутылки и вёдра. Правда, добыть воду задача не из легких. Дорога к колонке оставляет желать лучшего, особенно в дождливую погоду. Причем, водопровод в поселке есть, проложили его еще в 2012 году. Вот только воспользоваться им невозможно.

«Каждый день здесь за водой в очереди стоим. Четыре года уже», — говорит Айжан ШАКИРОВА, жительница п.Каратобе

«Сейчас нет воды. В каком месте есть, туда и идем. Так и живём и зимой и летом. Хотя у меня дома есть колонка, просто стоит. Без воды», — говорит Улбала КУРМАНБАЕВА, жительница п.Каратобе.

Очередная встреча жителей села с представителями местной власти прошла на эмоциях. В районном акимате говорят, водопровод требует реконструкции. К тому же в роднике, откуда поступает живительная влага, резко упал дебит воды. Сейчас 5 населенных пунктов испытают нехватку живительной влаги.

«Для того, чтобы повысить дебит воды, сейчас готовится сметная документация. В пределах 20 миллионов, чтобы увеличить подачу воды. Скорее всего, летом уже будет. Пока деньги не выделили? Пока денег не выделили», — говорит Хикматулла МОМЫНКУЛОВ, и.о. руководителя ГКП «Ленгер Су» Толебийского района.

Вот только жители уже устали ждать. Говорят, уж слишком много нерешенных проблем накопилось в поселке.

«От этого столба на весь поселок идет, только две фазы. Даже 170 Ват, 220 нету. Как ветер будет, всё свет отключается до утра. Интернета нету. Дети не могут учиться», — говорят местные жители

Сельчан снова просят запастись терпением. Всё будет зависеть от финансирования.