29 населенных пунктов обеспечат водой в Туркестанской области

Из 807 населенных пунктов питьевой водой сейчас обеспечены 737. Согласно республиканскому показателю, города подключены к водоснабжению на 100%, населенные пункты на 97,3%.

Вопросы обеспечения питьевой водой подняли на заседании аппарата акима области. Дархан Сатыбалды потребовал рассмотреть в рамках закона ответственность подрядчиков, которые не выполнили работу должным образом.

«Глава государства поставил задачу полностью обеспечить питьевой водой населенные пункты нашего региона к 2025 году. Питьевая вода — самая важная проблема. Поэтому к каждому проекту нужно подходить ответственно. Необходимо следить за работой заказчиков и подрядчиков, ответственных за строительство объектов. Каждый водопровод должен быть качественно построен и сдан вовремя. По питьевому водоснабжению нужны новые подходы, гидрогеологические изыскания, исследования. Отработайте в рамках закона вопросы с теми подрядчиками, которые не выполнили заказ своевременно и задержали сдачу объектов, а значит, лишили людей воды. Этот вопрос находится на жестком контроле», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На реализацию 63 проектов по питьевому водоснабжению из бюджета в этом году выделили 15 млрд 700 млн тенге. 34 объекта сдадут в эксплуатацию по итогам этого года, остальные 29 перейдут на будущий год. В том году питьевой водой обеспечат около 15 тысяч жителей 29 населенных пунктов.

«Ведется работа по обеспечению питьевой водой 41 населенного пункта. Утвержден План мероприятий по обеспечению питьевой водой населенных пунктов Туркестанской области на 2023-2025 годы», — говорит Руслан Муздыбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

В рамках национального проекта развития регионов глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в течение 5 лет обеспечить 100% городов и сел чистой питьевой водой. На сегодняшний день доступ к услугам водоснабжения в стране составляет 96%. В 2025 году качественной питьевой водой планируется обеспечить 100% населения Казахстана. Кроме того, в стране будут внедрять водосберегающие технологии.

«Внедрение водосберегающих технологий – очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер. Вместе с тем сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом «черный рынок» воды должен быть полностью искоренен. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Еще 133 населенных пункта в Туркестанской области планируется обеспечить питьевой водой в течение 2025-2027 годов.