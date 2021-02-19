В социальной сети Instagram зарегистрирован пользователь с ником @minzdrav_rkz. На странице опубликованы короткие заметки о работе Министерства здравоохранения РК.

Однако в самом министерстве сообщили, что этот аккаунт не имеет к ведомству никакого отношения.

У Министерства здравоохранения РК есть лишь одна официальная страница в Instagram – @healthcare.gov.kz.

«Страница @minzdrav_rkz не является страницей, принадлежащей Министерству здравоохранения РК. Данный аккаунт подписан только на одного пользователя — @doctor_gereeva_, поэтому можно предположить, что создателем аккаунта является этот человек», — сказано в сообщении ведомства.

Всего на фейковой странице 26 публикаций. Все они были сделаны в один и тот же день – 15 августа 2017 года. Ни до, ни после в аккаунте не было размещено ни одного поста.

Тем не менее пользователи Instagram продолжают отмечать страницу в обращениях к министерству или жалобах на работу системы здравоохранения.

Это не первый и, к сожалению, не единственный фальшивый аккаунт госоргана в Instagram. Ранее казахстанские фактчекеры уже публиковали список фейковых страниц Минздрава.