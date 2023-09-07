У нового акима Шымкента появилась страничка в Инстаграме

У акима Шымкента Габита Сыздыкбекова появилась официальная страница в Instagram, передает OTYRAR.

«Уважаемые пользователи социальных сетей, дорогие жители города Шымкента! Реализация концепции «Слышащего государства», которая оперативно и эффективно рассматривает все конструктивные обращения граждан, является общей задачей для всех нас.

Президент Касым-Жомарт Кемелович, учитывая сложившуюся ситуацию, поручил акимам регионов, начиная с членов правительства, зарегистрироваться в социальных сетях, отвечать на вопросы населения и установить обратную связь. В связи с этим с сегодняшнего дня у меня открыта официальная страница в социальной сети Instagram. В дальнейшем буду поддерживать с вами связь в режиме онлайн», — сообщил Габит Сыздыкбеков на своей странице.

Предложения по развитию города, вопросы по различным отраслям можно оставить в direct или в комментариях.

«Давайте вместе сделаем наш любимый город еще краше и комфортнее», — добавил аким Шымкента.