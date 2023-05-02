Как получать доходы в Instagram рассказали эксперты

Как работает маркетинг в социальных сетях? Как правильно запустить таргет и что требовать от своего СММ менеджера?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на тренинге Изнанка Instagram. Его в Шымкенте проводит бизнес-тренер, директор агентства маркетинговых коммуникаций ALAR MEDIA, Наталья Головахо. Двухдневный курс позволяет узнать, какие инструменты применить, чтобы ваша страница в Instagram начала привлекать клиентов и приносить доход.

«Ввиду активного развития социальных сетей, все больше бизнесов уходит в Instagram, но такова реальность что очень много предпринимателей не понимают как этот механизм работает, они нанимают СММ, тратят очень много средств но не получают желаемых результатов, и цель данного тренинга прежде всего донести до предпринимателей как работает Instagram, потому что они привыкли смотреть на Instagram вот так, а то что есть обратная сторона, которая живет по своим алгоритмам знают не все. Наша задача заложить в создание предпринимателей фундаментально как работать в Instagram и таргетированной рекламой», — говорит Наталья Головахо, бизнес-тренер, директор агентства маркетинговых коммуникаций ALAR MEDIA.

Кроме того, участники тренинга смогли поработать с дипломированным психологом и мак-картами, это инструмент, который используют для самопознания, чтобы раскрыть потенциал человека.

«Подсознание знает все, но мало кто это знает. Я считаю что психология что в бизнесе, что в личностном росте имеет особое внимание на данном этапе жизни, почему потому что я сейчас говорю, даже если психологию не брать, главная валюта нашего века это энергия, не евро, не доллары, это энергия, и на этой энергии строятся многие отношения», — говорит Луиза Оспанова, психолог московского института психологии.

В тренинге принимают участие предприниматели, СММ-специалисты и все те, кто хочет знать как работать с Instagram. Айдын Калжанкызы косметолог с большим стажем работы, девушка хочет развивать свою страницу в социальной сети.

«Я пришла обучаться как развивать мой аккаунт, таргетологии обучаться. После обучения я хочу продвигать свой аккаунт, чтобы больше было продаж, заявок»,— говорит Айдын Калжанкызы, участница тренинга «Изнанка Instagram».

Тренинг «Изнанка Instagram» проводится ежемесячно, его выпускники получают незаменимые знания, которые могут применять на практике, они знают что может Instagram и чего требовать от своего СММ-специалиста.

Аккаунты в Instagram:

@natalya.golovakho

@alar_media

Контактный телефон: 87770980703