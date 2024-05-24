Мошенники пишут от имени акима Шымкента

Мошенники добрались до акима Шымкента. Об этом глава города сообщил у себя в Instagram, передает OTYRAR.

Представившись Габитом Сыздыкбекоыым, с номера, который не принадлежит градоначальнику, злоумышленники отправили сообщения на мессенджер Whatsapp определенным лицам. По словам акима Шымкента, этим занимаются киберпреступники. Он попросил не верить им и не перечислять интернет-мошенникам деньги.

«У меня есть только два официальных

аккаунта в Instagram и Facebook:

1. https://www.instagram.com/gabit_syzdykbekov?

igsh=cjJzZW11bjFxb3Rz (инстаграм)

2. https://www.facebook.com/profile.php?

id=61555816719894&mibextid=LQQJ4d (фейсбук). Все сообщения, я отправляю только с личного телефона и официальных аккаунтов. Если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, прошу вас игнорировать. Призываю вас быть внимательными и не поддаваться на провокации. Благодарю за понимание»,- написал Габит Сыздыкбеков.

Аналогичная ситуация в апреле этого года произошла с коллегой Габита Сыздыкбекова. От имени акима Туркестанской области — Дархана Сатыбалды писали интернет-мошенники. Киберпреступники написали нескольким районным акимам и знакомым Дархана Амангельдиевича.

Благо недостоверной рассылке никто не поверил. В пресс-службе областного акимата тогда заявили, что от рук мошенников финансовых потерь на этот раз никто не понёс. Вся информация передана в правоохранительные органы.