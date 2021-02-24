Синоптики прогнозируют похолодание.
Из-за перемещения холодного циклона с северо-запада 24 февраля в Туркестанской области ожидаются осадки в виде снега, туман, гололед. Ночью температура воздуха опустится до -2 мороза, днем поднимется до +3 градуса тепла. В северных районах региона столбики термометра опустятся до -13 градусов мороза.
Арайлым МАХАНОВА, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»: «В Шымкенте 24 февраля -дождь. Местами проливной дождь. Скорость ветра достигнет 20 м/сек, порой и 23 м/сек.