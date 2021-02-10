В школах города Шымкент в 7 242 дежурных классах обучается 100 477 школьников, дистанционно — 104 393 учащихся.

К сожалению, коронавирусной инфекцией заразились 65 школьников (онлайн-46, оффлайн-19). В связи с этим школы №1, 6, 18, 22, 35, 49, 66, 99, 104, 108 были закрыты на карантин. Теперь 100% учеников этих школ обучаются дистанционно, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В этом году школы будут оснащены 259 кабинетами новой модификации. Из них: кабинетов химии — 95, физики — 50 , биологии – 82, СТЕМ кабинетов – 13, робототехники – 23, логопедических кабинетов – 7.

Кроме того, поданы заявки в департамент закупок города Шымкент на установку 205 панельных досок, спортивной площадки для 28 школ.

Помимо этого, начата работа по ликвидации уличных туалетов во всех школах. Их было 151. В 36 школах не было уличных туалетов. А количество школ, в которых подготовлена документация на снос туалетов, составляет 61.