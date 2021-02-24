Об этом сегодня на отчетной встрече рассказал аким города Мурат Айтенов.

Отметив, что 2020 год прошел в условиях борьбы с эпидемией, охватившей весь мир, аким города сообщил, что в период объявленного чрезвычайного положения и карантина в стране государством оказана помощь 483 482 жителям Шымкента.

Так, через общественный фонд «Біз біргеміз», созданный по инициативе Елбасы Н.Назарбаева, помощь получили 41 тысяча малообеспеченных семей. А, по поручению Президента поддержка оказана более 428 тысячам граждан, временно потерявших доходы во время чрезвычайного положения и карантина. То есть, на первом этапе помощь получили более 285 тысяч человек, на втором — более 143 тысяч граждан по 42 500 тенге. Кроме того, из государственного бюджета возмещены коммунальные расходы более 28 тысячам граждан.

Кроме того, в Шымкенте более 26 тысяч субъектов предпринимательства освобождены от уплаты налога на имущество и подоходного налога, а 1 482 предпринимателям отсрочены платежи по кредиту на сумму 13 млрд тенге. Медицинским работникам, борющимся с эпидемией, выплачивались различные выплаты.

В своем выступлении Мурат Айтенов отметил, что пандемия стала серьезной угрозой для человечества, изменила привычную жизнь, и стало серьезным испытанием для сферы здравоохранения.

«Эпидемия не обошла стороной и Казахстан. Благодарю сотрудников медицины, полиции, экстренных служб, военных и волонтеров, оказавшихся на передовой в этот трудный момент, каждого гражданина, проявившего понимание и чуткое отношение к ближнему! Испытания не сломали нас, а, наоборот, объединили. Мы увидели свои недостатки, начали новый путь, поняли ценность простых отношений, узнали цену мирному времени»,- сказал аким города.

Напомним, отчет акима в прямом эфире транслируется на телеканалах «Оңтүстік», «Отырар», «Айғақ» и в социальных сетях на официальных страницах акимата. Вопросы и предложения жители могут задать по телефону 109 или написать в социальных сетях.