Восьмилетняя жительница райцентра имени Турара Рыскулова Туркестанской области не может вылететь на лечение в Турцию.

Там ее ждет сложная и дорогостоящая операция.

Смотреть без слез, на мучительные процедуры, которые маленькая Вика переносит каждый день, невозможно. У восьмилетней жительницы Туркестанской области — страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, или рак крови. С болезнью малышка борется уже второй год. Сейчас Вика в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ. Несколько дней назад состояние девочки резко ухудшилось. Болезнь продолжает стремительно прогрессировать.

«Мы уже второй год боремся за жизнь нашей девочки. Она очень хочет жить, она очень сильная, она борется. Мы в январе поехали в Научный центр педиатрии и детской хирургии в Алматы. Там у нас взяли пункцию и поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Ее сразу же положили в реанимацию, так как она была в тяжелом состоянии», -говорит Наталья БЕКК, мама Вики.

Родители Вики говорят,все началось два года назад. Вернувшись со школы, девочка пожаловалась на плохое самочувствие, дальше ребенку становилось только хуже. Почти месяц врачи Туркестанской области не могли поставить точный диагноз. Сейчас за Викторией следят алматинские специалисты.

После того, как девочке поставили страшный диагноз — рак, девочку долго не могли положить в больницу, нужна была квота, а их выдачу приостановили из-за пандемии. В больницу Алматы Вику доставили санавиацией в тяжелом состоянии. В Казахстане малышке уже помочь не могут, на мольбы родителей откликнулись турецкие врачи, но лечение стоит немалых денег.

«На наше обращение вышла Турция. Они сказали, что смогут нам помочь. Просят первоначальную сумму – 6 тысяч долларов – на обследование. А дальше – 150 тысяч. Мы обращаемся ко всем казахстанцам и государству: помогите нам, пожалуйста, и нашей дочери», — говорит Евгений ТИХОНЕНКО, отец Вики.

Родители малышки не теряют надежды, но уже не знают к кому обращаться за помощью. Мама маленькой Вики записала видеообращение президенту страны.

«Уважаемый президент Касым-Жомарт Токаев обращаюсь к вам, как мама. Оказавшись в такой очень сложной ситуации наша девочка очень сильно больна. Второй год она находится в больнице в Алматы. Ей всего 8 лет. Пожалуйста помогите нам, обратите внимание на нашу беду, пожалуйста, помогите нам», умоляет Наталья БЕКК мама Вики.

Родные Вики верят, шанс на спасение есть. Вот только для этого нужно собрать деньги на дорогостоящее лечение. Против жизни маленькой девочки серьезная болезнь и время, которого остается все меньше.

HALYK BANK: 5354510099878653

Sberbank: 4578320014653402

Kaspi Gold: 4400430177596563

Контактный телефон: 8-778-618-59-00