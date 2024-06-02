Когда врач онконасторожен

Повышение онкологической настороженности поликлинических врачей остается одной из важнейших задач здравоохранения Шымкента.

Несмотря на значительные достижения в области онкологии, раннее выявление рака по-прежнему – главный ключ к успешному лечению и выживаемости пациентов. Врачи первичного звена играют критически важную роль в этом процессе, так как они часто являются первыми, к кому обращаются пациенты с подозрением на онкологическое заболевание.

На эту важнейшую тему РАБАТ беседует с Султаном АЛИЕВЫМ, врачом-онкологом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения г. Шымкента.

– Султан Абдулмажитович, онконастороженность – зона ответственности врача или пациента?

– Мне кажется, что это взаимный процесс. С одной стороны, если к врачу обратился пациент с каким-то подозрительным симптомом, то обязанность и ответственность врача – не пропустить ситуацию, где действительно требуется дообследование.

С другой стороны, и самому человеку важно не пропускать запланированные обследования, внимательно относиться к своему здоровью, а если что-то беспокоит, своевременно обращаться к врачу. Конечно, пациент не может знать всех нюансов, и какие-то «пустяковые» симптомы могут на самом деле требовать обследования. Иногда, если человека что-то смущает, может быть, необходимо обратиться к другому врачу за вторым мнением.

– Кто болеет онкозаболеваниями чаще: мужчины или женщины?

– В стране онкологические заболевания занимают седьмое место в структуре всех заболеваний, а по смертности после болезней системы кровообращения стоят на втором месте.

По итогам 2023 года всего на динамическом наблюдении в Казахстане состоят 218 213 онкологических пациентов, рост составил 5,7%. За 2023-й выявлены

41 515 новых заболевших.

Среди женщин заболеваемость немного выше, чем у мужчин (57% и 43% соответственно). Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте – рак молочной железы. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста.

По данным мировой статистики, количество случаев примерно идентично: 10,3 миллиона случаев у мужчин и 9,7 миллиона случаев у женщин, то есть примерно 50 на 50.

– Какие онкологические заболевания лидируют у женщин, а какие у мужчин?

– Самые частые заболевания у мужчин – рак легкого, предстательной железы, толстой и прямой кишки, желудка и печени, а у женщин – рак молочной железы, легкого, толстой и прямой кишки, шейки матки и щитовидной железы.

– Вы отметили рак молочной железы…

– Да, я ознакомился с отчетом КазНИИ онкологии и радиологии, который на днях был опубликован.

Так вот, по данным главного внештатного онколога Министерства здравоохранения РК Диляры Кайдаровой, первое место по заболеваемости в нашей стране занимает рак молочной железы. При этом количество заболевших женщин увеличивается с каждым годом. Согласно этому отчету, в 2023-м в Казахстане выявлено 5 500 новых случаев рака молочной железы.

На пресс-конференции научно-практической школы медицинских онкологов в Алматы Диляра Кайдарова рассказала: «Самое главное, что нас пугает, это то, что рак молочной железы все-таки помолодел. Буквально недавно у нас была пациентка 23-х лет, у нее развился рак молочной железы. Поэтому большое внимание мы уделяем именно ранней диагностике и профилактике. В 2023 году был разработан и утвержден комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями. По нему у нас запланирована установка новых цифровых маммографов, чтобы своевременно диагностировать это грозное заболевание у наших женщин на ранней стадии. Сейчас рак на ранних стадиях можно излечить почти стопроцентно».

– Какой процент обращений в результате онконастороженности приводит к диагностированию онкологического заболевания?

– К сожалению, такую статистику просто невозможно подсчитать: пациенты обращаются с совершенно разными проблемами, при которых частота выявления опухолей различается. Например, при проведении эндоскопического исследования (гастроскопии) при рефлюксной болезни шанс выявить опухоль пищевода около 0,3%.

А у женщин в возрасте от 20 до 50 лет при выявлении какого-то образования в молочной железе шанс, что оно окажется злокачественным, – менее 10%. Очень важно, что онкологические заболевания все же являются достаточно редкими относительно таких частых проблем, как гастроэзофагеальный рефлюкс или синдром раздраженного кишечника, особенно у молодых пациентов.

– Что касается таких факторов, как генетика и экология, насколько сильно они влияют?

– Считается, что примерно 5-10% опухолей наследственные. Но очень важно понимать: если у человека в семье были случаи онкологических заболеваний, это не значит, что у него тоже будет рак. Как правило, за наследственными опухолями стоит «поломка» в каком-то конкретном гене, которая и приводит к высокому риску развития опухоли. В основном семейные случаи не являются наследственными.

Экологическим фактором считается загрязнение воздуха и окружающей среды. Именно он больше остальных влияет на риск смерти от онкологических заболеваний. Точный процент случаев, связанных именно с экологией, оценить сложно, но есть исследования, которые показывают, что риски рака легкого могут повышаться в 1,5-2 раза.

– Иногда человек регулярно проходит медицинские осмотры, однако, к сожалению, выявляется рак на самой продвинутой стадии. Почему такое случается?

– На то есть несколько причин. Во-первых, некоторые онкологические заболевания развиваются очень быстро. Например, при мелкоклеточном раке легкого опухоль может расти «на глазах». Даже если полгода назад проводилась компьютерная томография грудной клетки, и ничего не было выявлено, то спустя такой небольшой срок опухоль могла появиться, дорасти до больших размеров и дать метастазы. Кроме того, некоторые опухоли могут давать метастазы даже при небольших размерах самой опухоли.

Во-вторых, не все опухоли можно «найти» на ранней стадии. Это связано с тем, что они достаточно редкие, то есть в рамках целой страны просто невозможно наладить систему выявления таких опухолей, или они требуют сложных обследований.

По этим причинам скрининг и чекапы разработаны только для нескольких заболеваний, а для большинства опухолей и других болезней они не помогут жить дольше и качественнее.

– Султан Абдулмажитович, поясните, пожалуйста, что такое чекапы?

– Чекап – это комплексное обследование организма, включающее комплекс анализов и исследований для диагностики заболеваний. Термин происходит от английского check up, то есть проверка. Чекап по задачам похож на диспансеризацию или профилактический медосмотр. Он необходим, чтобы оценить здоровье пациента и выявить заболевание на ранней стадии.

– Каков вклад здорового образа жизни (ЗОЖ) в профилактику онкозаболеваний? Как и какие врачи должны пропагандировать принципы ЗОЖ для пациентов?

– Думаю, что абсолютно все врачи должны рассказывать своему окружению, друзьям и пациентам, что здоровый образ жизни позволяет профилактировать огромное количество заболеваний, в том числе онкологических.

Считается, что примерно 40% всех случаев злокачественных опухолей связаны именно с нашим образом жизни. Достаточно банальные советы помогают значительно снизить риски столкнуться с онкологическими заболеваниями.

– Напомните, пожалуйста, эти советы и дайте свои рекомендации!

– В первую очередь – это отказ от курения. Второе – отказ от употребления алкоголя или максимальное снижение его количества. Третье – контроль своего веса. Четвертое – ограничение потребления переработанного мяса (сосиски, бекон и т.д.). Пятое – достаточное количество овощей и фруктов в рационе. И, наконец, шестое – физическая активность.

– Какие виды скринингов проводятся для онкобольных бесплатно?

– В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводятся три вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:

1) скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, раз в два года);

2) скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, раз в четыре года);

3) скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, раз в два года).

Онкоскрининги должны быть доступны пациентам в их поликлинике по месту прикрепления.

– Благодарю за разъяснения!

Статистическая информация

Комплексный план онкологической отрасли на 2023-2025 годы, разработанный Министерством здравоохранения РК в рамках поручения Главы государства К. Токаева, позволит решить необходимые вопросы онкологов и онкологических центров. Проект плана разработан с учетом особенностей каждой территории при участии всех онкологических центров РК и Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

По данным Министерства здравоохранения РК, по итогам 2023 года всего на динамическом наблюдении в Казахстане состоят 218 213 онкологических пациентов, рост составил 5,7%. За 2023-й выявлены 41 515 новых заболевших. Умерли от рака более 12 тыс. человек. Ежегодно в стране рак диагностируют примерно у 40 тыс. человек.

По распространенности на первом месте стоит рак молочной железы (13% состоящих на учете), на втором – рак легкого (10%), на третьем – рак кишечника (9%). Ежегодно у 5 тыс. женщин диагностируется рак молочной железы.

Фарида Шарафутдинова