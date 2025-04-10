В Казахстане внедрят единую систему оплаты медицинской помощи

С июля 2025 года в Казахстане заработает единая система оплаты медицинской помощи. Нововведение призвано сделать распределение бюджетных средств в здравоохранении более прозрачным, справедливым и эффективным.

«Пилотный проект в Акмолинской области уже дал ощутимые результаты — система выявила свыше 11 тысяч нарушений стандартов, включая случаи приписок. По каждому из фактов будут приняты меры — как организационные, так и финансовые. Это позволит точно оплачивать только реально оказанную помощь», — прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК.

В Минздраве подчёркивают: новая система — это шаг к модернизации всей отрасли. А для пациентов это значит более качественное и своевременное лечение.