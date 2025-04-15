15 лет с диагнозом “рак”: история женщины, которая не сдалась

В Шымкенте с каждым годом растет число онкологических заболеваний. Но, даже в такой непростой статистике есть вдохновляющие истории людей. Одна из них — Улту Акмырзаева. Уже 15 лет она борется с раком и не сдается.

Диагноз «рак» звучит пугающе. Врачи нередко говорят пациентам, сколько им осталось. Но Улту Акмырзаева не сломилась. Её история — пример стойкости. 15 лет назад ей поставили диагноз — рак молочной железы.

Сначала у меня диагностировали рак яичников. С тех пор — три операции, химиотерапия с 2021 года. Лечусь в онкоцентре, получаю хорошие препараты. Состояние улучшается. Главное — не бояться. Если начать лечение вовремя, выздоровление возможно. Я тоже сначала испугалась, не пришла. А когда стало хуже — пришла. И сейчас живу.

Рак развивается из-за мутаций в клетках. Среди причин: ослабленный иммунитет, вредные привычки, хронические болезни. Врачи подчеркивают: правильное питание и регулярные обследования — залог здоровья. Пациентам подробно объясняют, как будет проходить лечение.

После этого курса мы проведём полное обследование, сделаем КТ. Результаты покажут, как сработала терапия и нужно ли её продолжать.

Рак на ранних стадиях поддается лечению. Чем раньше болезнь выявлена, тем выше шансы на выздоровление. Но если диагноз поставлен поздно, лечение может затянуться на годы.

Самат Исмаилов, замдиректора городского онкоцентра: «Самая действенная мера — профилактика и ранняя диагностика. У нас работают скрининговые программы на рак молочной железы, кишечника, шейки матки. За пять лет доля раннего выявления выросла с 16 до 27 процентов. Это позволяет спасать жизни. Даже при осложнениях есть современные методы — таргетная и иммунотерапия. Смертность снизилась с 60 до 50 случаев, а продолжительность жизни выросла».

В онкоцентре Шымкента — 231 койко-место. Ежегодно здесь лечатся более 10 тысяч человек. Применяются хирургические, лучевые и лекарственные методы. Сейчас на диспансерном учете — свыше 8 тысяч пациентов. Каждый год более 1500 получают первичный онкодиагноз.