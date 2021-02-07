В общегородском субботнике «Чистый город» активное участие приняли предприниматели Шымкента. Сотни объектов частного предпринимательства – предприятия и заводы, торговые центры, салоны, кафе, магазины, другие частные компании и организации наводили порядок на прилегающих к их объектам территориях.

Вооружившись метлами и граблями, коллективы во главе со своими руководителями очищали от сухих веток, мусора и прошлогодней листвы газоны и пешеходные дорожки, мыли окна и витрины, приводили в порядок фасады зданий, красили бордюры, скамейки и урны. Результат не заставил себя долго ждать: в скором времени рядом с местом вывоза мусора образовались внушительные горы мешков, полных собранного мусора, а убранные территории на глазах преображались.

Внесли свой вклад в чистоту и красоту города и члены Регионального Совета Палаты предпринимателей г. Шымкент. Все они со своими коллективами вышли наводить порядок не только возле своих офисов, но и городские улицы, скверы и парки.

Одна из них — Наргиза Керимбаева, директор сети «Mobil plus». Ее команда из 60 человек совместила уборку со спортом. «Быстрая ходьба, активные наклоны, сбор мусора – я считаю не хуже любого вида спорта. В Швейцарии такой вид субботника называют плоггинг- совмещение уборки мусора и спорта на скорость. Мы собирали мусор на скорость. Рекорд: 3 пакета за 4,5 минуты. Победитель получил заслуженный подарок», — рассказывает Наргиза.

Бизнес-вумен считает, что убираться надо не только у себя дома или во дворе:

«Идешь по улице, видишь мусор – наклонись, убери в урну. В этом и проявляется наша культура. Чистота и порядок в городе начинается с нас самих. Призываю всех горожан присоединиться к данной акции.».

По словам участников, на этом они останавливаться не собираются: «Будем и в дальнейшем проводить и участвовать в таких мероприятиях. Всегда приятно делать добрые дела. Мы очень любим свой город и хотим, чтобы он был чистым и красивым»- говорили предприниматели.