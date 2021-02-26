Об этом на заседании расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год сообщил глава ведомства Серик Шапкенов.

В мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, руководители центрального аппарата и структурных подразделений МТСЗН, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра РК и центральных государственных органов, заместители акимов областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, представители международных организаций, профсоюзов и другие.

В своем выступлении министр напомнил, что в рамках реализации поручения Главы государства по обеспечению адресности, прозрачности, справедливости, а также повышения мотивации к труду, с 2020 года были внедрены новые подходы оказания АСП. Соцпомощь назначается ежеквартально, усилены требования к трудоспособным получателям АСП и институт участковых комиссий, детям из малообеспеченных семей предоставляется гарантированный социальный пакет (далее – ГСП).

«По итогам 2020 года численность получателей составила порядка 936 тыс. человек из 184 тыс. семей, в том числе 600 тыс. детей (64%), 73,5 тыс. многодетных семей», – проинформировал Серик Шапкенов.

В рамках предоставления ГСП в 2020 году более 218 тыс. детей дошкольного возраста обеспечены продуктовыми наборами (ежемесячно) и гигиеническими средствами (ежеквартально). 217 тыс. детей школьного возраста в период обучения были обеспечены бесплатным питанием и льготным проездом, а перед началом учебного года получили школьные принадлежности и форму.

Глава МТСЗН также сообщил, что в рамках АСП реализовано порядка 43 тыс. мер содействия занятости. Трудоспособные получатели соцпомощи были направлены на постоянные и временные рабочие места, прошли переподготовку или обучение предпринимательству, а также получили льготные микрокредиты и гранты на открытие собственного дела. В результате более 74% или порядка 201 тыс. трудоспособных получателей АСП работают и вовлечены в меры занятости.

«На реализацию АСП (с учетом предоставления ГСП) в 2020 году было затрачено 88,2 млрд тенге. На 2021 предусмотрено 122,8 млрд тенге, из которых 96,3 млрд тенге из республиканского бюджета и 26,5 млрд тенге из местных бюджетов», – сообщил министр.

При этом Серик Шапкенов отметил, что в прошлом году только Карагандинская и Актюбинская области обеспечили софинансирование из местных бюджетов на выплату АСП в размере не менее 15%.

«В 2021 году по рекомендации Счетного комитета доля софинансирования должна составить уже не менее 20%. В связи с этим прошу заместителей акимов особо обратить внимание на необходимость обеспечения софинансирования выплат АСП», – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в этом году во исполнение задачи, поставленной Главой государства в Послании народу Казахстана, планируется пилотно внедрить «социальный кошелек». Получатели соцпомощи смогут не только приобретать социально-значимые товары или услуги, но и обналичивать полученные средства.

«Период пандемии показал, что нужно менять устоявшиеся модели социального взаимодействия. В прошлом году для исключения прямого контакта специалистов центров занятости и населения мы внедрили подачу заявления на получение АСП через портал Электронного правительства. В этом году планируем закрепить данный механизм и полностью перевести подачу заявлений через eGov. Также с 1 октября 2020 года мы запустили во всех регионах пилот по предоставлению ГСП через Портал социальных услуг. В текущем году, после принятия соответствующих изменений в законе об АСП, планируется переход обеспечения ГСП через Портал социальных услуг», – резюмировал Серик Шапкенов.