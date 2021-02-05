C 1 по 5 февраля текущего года на территории Туркестанской области полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

В Келесском районе за время ОПМ «Мигрант» инспекторы миграционной службы привлекли к административной ответственности 20 граждан РК за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения и вынесли им предупреждение.

В отношении двух иностранных граждан составили административные протокола по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

Кроме того, стражи порядка выявили двух граждан и одно лицо без гражданства, проживающих в РК без регистрации, либо без документов, удостоверяющих личность.

Всего в ходе ОПМ «Мигрант» сотрудники Келесского РОП проверили 80 жилых домов во всех прилегающих населенных пунктах.

Также в рамках проводимой акции полицейские помогли пятерым жителям района с переоформлением документов и получением удостоверений личности.