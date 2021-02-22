Они были в розыске.

Также выявлено 3 уголовных преступления по миграционному законодательству.

С 15 по 19 февраля 2021 года сотрудниками Департамента полиции города Шымкент в ходе профилактического мероприятия «Мигрант» выявлено 245 иностранцев и 74 гражданина Республики Казахстан, нарушивших миграционное законодательство по въезду, выезду и пребыванию в Республике Казахстан, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Выдворены с территории страны 8 иностранцев, которые в период с 2018 по 2020 годы нарушали миграционное законодательство и не исполняли решения суда.

В ходе мероприятия были выявлены 59 граждан Республики Казахстан, незаконно обеспечивших жильем иностранных граждан и 15 граждан Республики Казахстан, незаконно использовавших иностранную рабочую силу. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 518 и 519 КоАП РК. По ст. 394 УК РК установлено 3 факта. Также задержаны 4 разыскиваемых преступника.

Выявлено 3 иностранца, которые занимаются попрошайничеством в общественных местах. В отношении них составлены административные протоколы по части 3 статьи 449 КоАП РК.