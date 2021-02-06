Счетный комитет Казахстана подвел итоги работы за 2020 год, в том числе по использованию бюджетных средств в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Так, контролем по эффективному использованию антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии СOVID-19 было охвачено 2,2 трлн тенге.

Выявлено 344 млрд тенге нарушений, из них: финансовые нарушения — 34 млрд тенге; неэффективное планирование и использование средств – 310 млрд тенге. Возмещено/восстановлено 146 млрд тенге, — говорится в отчете.

При освоении местных бюджетов было допущено нарушений на 18 млн тенге.

Основные недостатки это: неучтенность встречных финансовых потоков между бюджетами: одновременное планирование трансфертов из РБ на компенсацию потерь местным бюджетам (237 млрд тенге) и трансфертов из местных бюджетов в РБ (100 млрд тенге).

В Дорожной карте занятости также выявлены нарушения.

На ее освоение было выделено 1 трлн тенге. При этом нарушения зафиксированы на 96 млрд тенге, были переданы дела в правоохранительные органы по 72 фактам, для привлечения к адмответственности – 339 фактов, по которым привлечены к ответственности 196 человек.

Во время аудита выявлены недостатки в реализации дорожной карты занятости, в том числе:

отсутствие или частичное закрепление требований карты в обязательствах подрядчика (в 8% договоров);

кратковременный характер трудоустройства (в среднем на 1-2 месяца);

отсутствие мониторинга за подтверждением достоверности трудоустройства (у 34% отсутствуют пенсионные отчисления);

отсутствие влияния реализованных проектов на улучшение инфраструктуры населенных пунктов.

В Агропромышленном комплексе обнаружены нарушения на 49 млрд тенге.

Материалы по 12 фактам переданы в правоохранительные органы, к административной ответственности привлечены семь лиц.

При этом Счетный комитет отметил ряд недостатков:

планирование расходов без подтверждения потребности в объемах финансирования;

несоблюдение адресности бюджетных средств;

слабый мониторинг местных органов за реализуемыми проектами.

При проведении аудита Дорожной карты бизнеса выявлены нарушения на 35 млрд тенге.

Также была проведена оценка эффективности управления активами квазигосударственного сектора.

Так, проведен мониторинг расходов на 21 триллион тенге, выявлены нарушения на 386 млрд тенге, из них:

неэффективное использование – 324 млрд тенге;

финансовые нарушения – 59 млрд тенге, в том числе нарушение бухучета – 41 млрд тенге;

неэффективное планирование – 3 млрд тенге.

Из этой сумму возвращено государству только 8 млрд тенге.

По данным Счетного комитета, неэффективное использование бюджетных средств выросло в 3 раза, рост неосвоенных бюджетных средств вырос в 3,5 раза.