Очистные сооружения и озеленение: планы по улучшению экологии Шымкента

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нуркен Шарбиев провел встречу с жителями и представителями некоммерческих организаций Шымкента.

В области лесного хозяйства, в рамках инициативы президента по посадке 15 миллионов деревьев в населенных пунктах, в прошлом году было посажено 200 тысяч деревьев. В этом году планируется посадить еще 121 тысячу деревьев, из которых 65 тысяч уже высажены с начала года.

Дорожная карта комплексного решения экологических проблем города включает 29 мероприятий, из которых 12 уже выполнены. Шесть мероприятий имеют долгосрочный период исполнения.

В марте 2023 года «Дорожная карта» была переутверждена с исключением неактуальных мероприятий для Шымкента. Обновленная версия содержит 23 мероприятия, направленных на решение экологических проблем города.

Анализ обращений граждан показал, что жителей беспокоит загрязнение городских рек Кошкарата и Карасу ливневыми стоками, а также плотная застройка в водоохранных зонах этих рек. Кроме того, отсутствие центральной канализации в некоторых микрорайонах города приводит к тому, что бытовые сточные воды из частных домов сбрасываются в выгребные ямы, что загрязняет подземные и поверхностные воды.

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос строительства очистных сооружений в других районах, удаленных от действующих КОС (коммунально-очистных сооружений).

Охват населения Шымкента услугами по сбору и транспортировке отходов составляет 98 %. В городе действует один полигон для размещения ТБО (твердых бытовых отходов), который полностью соответствует экологическим и санитарным требованиям и нормам.

На сегодняшний день в рамках космического мониторинга на территории города не выявлено несанкционированных свалок.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы улучшения состояния окружающей среды в городе и возможности сотрудничества с некоммерческими организациями в этом направлении.

Вице-министр подчеркнул важность совместных усилий для достижения устойчивого экологического развития и создания благоприятных условий для жизни жителей Шымкента.

Также были озвучены планы по дальнейшему озеленению города и улучшению качества воздуха.

Вице-министр отметил, что работа по решению экологических проблем будет продолжена, и призвал всех жителей активно участвовать в экологических инициативах и проектах, направленных на улучшение экологической обстановки в Шымкенте.

В завершение встречи Нуркен Шарбиев выразил благодарность всем участникам за активное участие и готовность к сотрудничеству в области охраны окружающей среды.