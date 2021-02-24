До 2025 года в Шымкенте будет открыто 85 школ: Вопрос с трехсменными будет решен.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что в прошлом году по решению инфраструктуры образования был разработан пятилетний план, по которому ведется работа.

В Шымкенте есть 14 трехсменных школ и 1 аварийная школа. В 13 микрорайонах школ нет. В связи с ростом численности населения в прошлом году количество школьников увеличилось на 20 889 детей.

До 2025 года в Шымкенте будет открыто 85 школ, из них 33 за счет государства, 12 на основе государственно-частного партнерства, 40 школ будут построены частными инвесторами. Из них в этом году начнется строительство 32 школ. В ближайшие три года в Шымкенте будет полностью решен вопрос трехсменной школы.

Еще одна большая проблема в сфере образования — охват дополнительным образованием. 16% учащихся города охвачено дополнительным образованием. В этом связи аким города отметил, что планирует превратить бывший ДК Фосфорник в Дворец молодежи и начать строительство нового современного Дворца школьников.

До 2025 года охват дополнительным образованием составит 55%.