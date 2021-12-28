Глава общественного совета третьего мегаполиса отчитался о проделанной работе за 2021 год, передает OTYRAR.

Нургазы Бухарбаев пояснил, что поднимались актуальные и проблемные вопросы, которые решились благодаря обсуждению и своевременной работе.

Глава совета, также пояснил, случай когда на председателя СПК Шымкент обрушился шквал вопросов.

«На том совете мы направили вопросы с предложением проверить работу СПК. Мы задели острые вопросы, но есть и много направлений, где можно похвалить работу СПК, но мы их не озвучили. Там хорошие результаты тоже есть, они работают ведь. Без проблем никогда не обходится», — сказал Нургазы Бухарбаев глава общественного совета г. Шымкента.

Общественный совет продолжит работу, заявил Нургазы Бухарбаев.