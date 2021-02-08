В специализированном межрайонном экономическом суде Шымкента подвели итоги работы за 2020 год.

В прошлом году в экономический суд поступило свыше 3 тысяч заявлений и дел. Всего окончено 2446 гражданских дел. Специализированный межрайонный экономический суд г. Шымкента ведет активную работу по применению в судебной практике механизмов института медиации. Расширена возможность применения медиации, которая проводится судьей-примирителем в течение 10 рабочих дней. Так, за 2020 год прекращено 412 производств по гражданским делам, 192 дел прекращены в связи с заключением сторонами медиативных соглашений.

Малик МАЙСАКАНОВ, председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента:»В экономическом суде совместно с палатой предпринимателей открылся кабинет «Атамекен кабылдауы». Он предназначен для оказания консультативно-правовой помощи предпринимателям в спорах с госорганами. Соглашение направлено на развитие и укрепление институтов досудебного и внесудебного урегулирования споров. Создание кабинета направлено на восстановление предпринимательской деятельности в посткарантинный период».

Также в раках реализации проекта Верховного Суда «Образцовый суд» в прошлом году в здании специализированных судов открыт фронт-офис. Это шаг к обеспечению открытости и доступности судебной системы.