«Правительство для граждан» увеличило перечень государственных услуг, за которые можно вносить госпошлину при помощи QR-кода.

Теперь оплатить госуслуги в ЦОНах можно с помощью своего смартфона и за считанные секунды.

Оплатить QR-кодом можно, например, изготовление и выдачу актов на земельные участки, регистрацию прав на недвижимое имущество, объекта кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений, недвижимого и движимого имущества, а также государственной регистрации юридических лиц.

Произвести оплаты через QR можно во всех 10 ЦОНах города.

Граждане при посещении ЦОН могут тут же, без очереди в кассу и длительного ожидания, оплатить полученные государственные услуги при помощи QR-кода. Пока в приложениях Homebank и Kaspi.kz.

Теперь при заказе той или иной услуги, клиент может попросить менеджера сформировать QR для оплаты и в течение минуты произвести оплату с помощью смартфона. Стоит отметить, что QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента.