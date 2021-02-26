Сотрудники полиции Сарыагашского РОП в составе мобильной группы выявили очередной факт проведения «кокпара» с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Спортивные мероприятие организовали на пастбище в местечке Коктерек кент. В «Бата кокпар» приняли участие около 70 человек, в том числе несовершеннолетние подростки сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Стражи порядка сразу же остановили «кокпар», провели с присутствующим разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам.

В отношении организаторов собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в районный СЭС для привлечения их к административной ответственности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не нарушать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы, а также воздержаться от проведения каких-либо свадебных и массовых мероприятий. При посещении общественных мест, рынков, магазинов, аптек и иных места массового скопления людей необходимо носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.