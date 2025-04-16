Главное, чтобы госзаказ хорошо ездил?

Или история о том, как в Отырарском районе конкурс на госинформзаказ решили в колесах провести.

В Отырарском районе под предлогом приобретения услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации хотят купить шины.

Прелюбопытный для любого СМИ лот за номером 75346301-ЗЦП1 разместило ГУ «Отдел экономики и финансов Отырарского района» акимата Отырарского района. За 300 000 тенге ГУ планировало приобрести 1 услугу.

Естественно, нам стало интересно, что же оценило ГУ в такую сумму. А сделать это можно открыв документ под названием «Техническая спецификация».

Честно говоря, когда на экране появилось название техспецификации, мне показалось, что мои глаза с не очень хорошим зрением мне нагло врут: «Тех спец Шина.doc». На всякий случай, нажала «скачать» — мало ли, что примерещится, может внутри документа таки будет расшифровка той самой услуги.

Открываю, читаю и понимаю – с глазами у меня все в порядке:

«Техническая спецификация. Шина для служебного легкового автомобиля. Тип — летний, радиальный, 205/65R15. Размер, в дюймах – 15; Ширина профиля шины, мм – 205; Индекс максимальной скорости — H (210 км/ч); Доставка за счет поставщика; Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня подписания договора; Единица измерения – штука…»

И, собственно, вишенка на торте, а в данном случае, видимо главный болт – «Обязательно согласовать с заказчиком!».

Как думаете, если я, журналист, редактор, которая еще и за рулем ездит, а значит, знает, где шины продают, приму участие в этом лоте, антикор мне предъявит за добросовестное выполнение данной услуги по «размещению информационных материалов в средствах массовой информации»?

Какая каша должна быть в голове человека, разместившего этот лот, по которому прием ценовых завершается 17 апреля 2025 года? Видимо, очень у них там тяжко с госинформ заказом, что они его решили на колеса поставить?