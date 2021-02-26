Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) ведется работа по внесению изменений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года.

Об этом на заседании расширенной коллегии МТСЗН по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год сообщил глава ведомства Серик Шапкенов.

В мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, руководители центрального аппарата и структурных подразделений МТСЗН, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра РК и центральных государственных органов, заместители акимов областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, представители международных организаций, профсоюзов и другие.

В своем выступлении министр отметил, что государство выполняет все социальные обязательства независимо от состояния экономики страны. Своевременно выплачиваются пенсии и пособия. Ежегодно для сохранения покупательской способности их размеры индексируются с учетом уровня инфляции.

«В 2020 году для дополнительной поддержки населения пенсии и государственные пособия были проиндексированы дважды. Это повышение затронуло 4 млн человек. С начала 2021 года солидарные пенсии более 2,2 млн пенсионеров были повышены на 7%, рост базовой пенсии и пособий составил 5%», – проинформировал Серик Шапкенов.

Глава МТСЗН также сообщил, что с 1 января 2020 года для более 131,7 тыс. получателей в среднем на 50% повышены выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

По итогам 2020 года по пяти социальным рискам 947,2 тыс. получателям социальных выплат из ГФСС было выплачено 257,3 млрд тенге.

«В системе пенсионного обеспечения сегодня наиболее актуальным вопросом является развитие накопительной системы. За 22 года существования накопительного компонента общий объем накоплений составил 12,9 трлн тенге (на 01.01.2021г.). Получателями накопительной пенсии стали порядка 162 тыс. человек, ее средний размер составляет около 28 тыс. тенге в месяц.

Несмотря на позитивные тенденции, актуальной остается проблема нерегулярности уплаты пенсионных взносов», – подчеркнул Серик Шапкенов.

Он добавил, что в настоящее время МТСЗН ведется работа по внесению изменений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной в 2014 году.

«Речь не идет об изменении пенсионной системы! Предусматривается ее дальнейшая модернизация в части совершенствования системы минимальных гарантий и введения с 2023 года обязательных пенсионных взносов работодателей», – пояснил министр.