Стаж участия в пенсионной системе для назначения базовой пенсионной выплаты

Размер базовой пенсионной выплаты с 1июля 2018 года зависит от стажа участия в пенсионной системе.

Этой публикацией хотелось бы довести до граждан, как будет определяться их стаж участия в пенсионной системе. Исчисление стажа производится по определенной методике.

Стаж участия в пенсионной системе определяется путем суммирования:

* солидарного стажа – это периоды, которые учитываются при назначении пенсии по возрасту с учетом стажа работы до января 1998 года, исчисленного в соответствии со ст. 13 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК» №105 от 21 июня 2013 года;

* накопительного стажа – это период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в накопительные пенсионные фонды и Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) после 1 января 1998 года и до достижения пенсионного возраста;

* иного стажа после 1 января 1998 года (при отсутствии перечисления обязательных пенсионных взносов).

Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 54% от величины прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх 10 лет – на 2%, но не более 100% от величины прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С 1 апреля 2022 года максимальный размер базовой выплаты – 37 389 тенге.

Размеры базовой пенсионной выплаты с 1 апреля 2022 года

Базовая пенсионная выплата, в том числе по стажу % ПМ СУММА 10 лет и менее 54% 37389 20191 11 лет 56% 37389 20938 12 лет 58% 37389 21686 13 лет 60% 37389 22434 14 лет 62% 37389 23182 15 лет 64% 37389 23929 16 лет 66% 37389 24677 17 лет 68% 37389 25425 18 лет 70% 37389 26173 19 лет 72% 37389 26921 20 лет 74% 37389 27668 21 год 76% 37389 28416 22 года 78% 37389 29164 23 года 80% 37389 29912 24 года 82% 37389 30659 25 лет 84% 37389 31407 26 лет 86% 37389 32155 27 лет 88% 37389 32903 28 лет 90% 37389 33651 29 лет 92% 37389 34398 30 лет 94% 37389 35146 31 год 96% 37389 35894 32 года 98% 37389 36642 33 года и выше 100% 37389 37389

Порядок определения солидарного стажа и документы, подтверждающие стаж.

При исчислении солидарного стажа до 1 января 1998 года засчитываются:

* работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами (подтверждается трудовой книжкой, архивной справкой, решением суда);

* воинская служба (военным билетом, справкой органа по делам обороны);

* служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба (справкой специальных государственных и правоохранительных органов);

* предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность (документ органа по контролю госдоходов);

* время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста, за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет (решением суда о подтверждении факта ухода);

* время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах 12 лет в общей сложности (свидетельством о рождении детей (выпиской из актовой записи о рождении или справкой о регистрации акта гражданского состояния, выданными органами записи актов гражданского состояния). Один из следующих документов в зависимости от их наличия для подтверждения достижения ребенком трехлетнего возраста: документ, удостоверяющий личность детей; свидетельство о браке; документ, подтверждающий место регистрации по постоянному месту жительства детей; свидетельство о смерти детей и др.;

* период проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений РК и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности (справкой соответствующих учреждений и организаций);

* период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных госорганов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности (справкой соответствующих органов).

Исчисление накопительного стажа после 1 января 1998 года

Период осуществления обязательных взносов подтверждается сведениями централизованной базы данных (ЦБД) о перечислении обязательных пенсионных взносов. На практике имееются случаи, когда срок перечисления обязательных пенсионных взносов работодателем был нарушен либо отчисления произведены неполностью.

В апреле 2019 года в законодательство по таким случаям внесены изменения. В случаях неполного или несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается (в зависимости от их наличия) следующими документами:

* справкой работодателя (правопреемника) о перечислении обязательных пенсионных взносов по форме согласно приложению 5 или архивного учреждения о перечислении обязательных пенсионных взносов (при условии соответствия периодов перечисления обязательных пенсионных взносов периодам трудовой деятельности, указанным в документах, подтверждающих трудовой стаж заявителя).

При обращении за назначением пенсии и базовой пенсионной выплаты случаи неполного или несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов граждане могут проверить по выписке поступления и движения денежных средств вкладчика и дополнительно предоставить приложение 5. Данное приложение заполняет работодатель или правопреемник. Приложение 5 утверждено приказом министра здравоохранения и социального развития от 14 апреля 2015 года №223.

Приложение 5

СПРАВКА

работодателя (правопреемника) о перечислении обязательных пенсионных взносов

Вкладчик

Фамилия |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Имя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Отчество (при его наличии) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Дата рождения |__|__|__|__|__|__|__|__|

число, месяц, год

Вид документа, удостоверяющего личность:______________________________

Номер |__|__|__|__|__|__|__|__|__| , выдано ________________________________

Индивидуальный идентификационный номер

№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Наименование работодателя __________________________________________

БИН (ИИН) работодателя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Местонахождение работодателя _____________________________________

___________________________________________________________________

Является правопреемником (заполнить при необходимости) ___________________________________________________________________

(указать наименование организации)

За период с _______ по _______

Дата платежного поручения № платежного поручения БИК банка Наименование банка Накопительный пенсионный фонд или ЕНПФ Номер счета Общая сумма платежного поручения Сумма взносов Период, за который перечислены пенсионные взносы Период трудовой деятельности в данной организации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основание: ___________________________________________________________________

(документы, послужившие основанием для выдачи справки)

Справка выдана для исчисления стажа участия в пенсионной системе.

М. П. (при наличии)

Руководитель

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Главный бухгалтер

_______________________________________________________________

Следует заметить, что архивные учреждения должны предоставить справку именно о перечислении обязательных пенсионных взносов (при условии соответствия периодов перечисления обязательных пенсионных взносов периодам трудовой деятельности, указанным в документах, подтверждающих трудовой стаж заявителя).

На практике гражданами предоставляются справки о начисленной или выплаченной зарплате. По таким справкам нет оснований пересмотреть стаж участия в накопительной системе. Архивные учреждения должны выдать справку на основании платежных поручений о перечислении 10% обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды. В случае, если предприятие не передало на хранение платежные поручения (а только ведомости по начислению зарплаты), период перечисления обязательных взносов может быть подтвержден только в судебном порядке.

В случае, если организация недействующая, правопреемник не определен, в архивных учреждениях документы отсутствуют, то период перечисления обязательных пенсионных взносов подтверждается решением суда.

Для некоторых категорий граждан, которые осуществляли платежи в соответствии с налоговым законодательством, предусмотрен определенный механизм исчисления периода.

Период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы лиц, занимавшихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за исключением случая, предусмотренного пп. 5) п. 2 ст. 24 закона, а также индивидуальных предпринимателей, осуществлявших обязательные пенсионные взносы в свою пользу, членов (участников) и глав крестьянских или фермерских хозяйств, равен одному году при условии перечисления в единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период.

Например, за 2017 год индивидуальный предприниматель за себя три раза (март, август, декабрь) перечислил обязательные пенсионные взносы в пенсионный фонд в сумме 320 000 тенге, тогда как минимальная годовая сумма ОПВ за 2017 год составляла 29 351 тенге (24 459 тенге – минимальная зарплата х 12 месяцев х 10%). В данном случае ему в стаж участия в пенсионной системе за 2017 год будет учтено 12 месяцев.

Если внесенная указанными лицами сумма обязательных пенсионных взносов меньше годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, то период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы, определяется пропорционально внесенной сумме обязательных пенсионных взносов.

Если за месяц в накопительные пенсионные фонды и (или) единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет месяц.

Периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства РК применялся поправочный коэффициент «0» к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов подтверждаются справкой работодателя согласно приложению 5-1.

Справка

о стаже участия в системе пенсионного обеспечения в период применения

поправочного коэффициента «0» к ставкам обязательных пенсионных взносов

(наименование отделения государственной корпорации)

Индивидуальный счет № _____________________________________________

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) _____________________

Фамилия ___________________________________________________________

Имя _______________________________________________________________

Отчество (при наличии) ______________________________________________

В период с ______________ по ______________ был освобожден от уплаты

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов на основании постановления Правительства Республики Казахстан

от 20 апреля 2020 года №224 «О дальнейших мерах по реализации Указа

Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287

«О дальнейших мерах по стабилизации экономики и по вопросам налогообложения».

Директор

Главный бухгалтер

печать

Ответственный исполнитель __________

Дата и время выписки __________

Период получения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий подтверждаются сведениями из централизованной базы данных.

Законодательством предусмотрены случаи, когда можно включить в накопительный стаж периоды при отсутствии пенсионных взносов как «иной стаж».

В иной стаж после 1 января 1998 года при отсутствии перечисления обязательных пенсионных взносов входят:

* время ухода неработающей матери или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода) за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком трех лет в пределах 12 лет в общей сложности (свидетельство о рождении детей, выписка из актовой записи о рождении, справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органами записи актов гражданского состояния). В случае ухода за детьми отца требуется решение суда, подтверждающее факт осуществления и период фактического ухода неработающего отца за малолетними детьми. При этом указанный период не засчитывается в стаж участия в пенсионной системе матери ребенка;

* время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (решением суда о подтверждении факта ухода).

Предоставление решения суда не требуется при подтверждении сведений о получении ежемесячного госпособия государственными информационными системами, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида; лицу (пособие введено с 1 января 2010 года), осуществляющему уход за инвалидом первой группы с детства (пособие введено с 1 июля 2018 года); лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы независимо от причины инвалидности (введено в октябре 2021 года).

Например, если фактический уход за инвалидом с детства первой группы был с 2005 года, пособие назначено с 2018 года, то требуется решение суда о подтверждении факта ухода за инвалидом первой группы с 2005 года до даты назначения пособия по уходу. В случае ухода за инвалидом первой группы с 2019 года при назначении базовой выплаты лицу, осуществляющему уход за инвалидом, решение суда не потребуется, поскольку он значится по базе получателем пособия по уходу за данным инвалидом;

* периоды трудовой деятельности после 1 января 1998 года в российских организациях комплекса «Байконур» (трудовая книжка);

* периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе (в зависимости от их наличия: трудовая книжка; военный билет; справка архивного учреждения о периоде службы; справка управления (отдела) по делам обороны или с места службы; выписки из приказов, подтверждающих возникновение и прекращение служебных отношений на основе заключения и прекращения контракта о прохождении службы);

* периоды трудовой деятельности до 31 декабря 2004 года инвалидов первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно (трудовая книжка, архивная справка, решение суда).

После 1 января 2005 года в стаж участия в пенсионной системе для данной категории инвалидов засчитываются по периоду осуществления соцотчислений в Государственный фонд социального страхования на основании сведений централизованной базы данных (ЦБД) о перечислении соцотчислений.

Л. В. Ефремова,

руководитель отдела пенсионного и соцобеспечения №1 департамента Комитета труда, соцзащиты по г. Шымкенту