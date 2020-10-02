Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) провело 38 заседание Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми в режиме видеоконференции.

В ходе совещания с докладами выступили представители Генеральной прокуратуры, МВД, Верховного суда, министерств юстиции и здравоохранения, местных исполнительных органов. Была обсуждена ситуация по торговле людьми в Казахстане и принимаемые меры по противодействию ей. Кроме того, на совещании рассмотрены результаты исследования, проведенного экспертами Международной организации по миграции с целью дальнейшего инициирования внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты.

В Казахстане работа по противодействию торговле людьми ведется с 2003 года в рамках плана мероприятий Правительства РК по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми.

Стандарт оказания специальных социальных услуг для жертв торговли людьми разработан и внедрен в 2016 году в «пилотном» режиме в регионах, имеющих большую долю выявляемости жертв торговли людьми: Костанайская, Южно-Казахстанская области, гг. Астана и Алматы.

В последующих годах специальные соцуслуги жертвам торговли людьми были оказаны в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и других регионах.

За период 2016-2019 гг. услуги оказаны более 600 человек на общую сумму свыше 288 млн тенге. Согласно данным местных исполнительных органов, за 1 полугодие т.г. специальные социальные услуги получили 80 человек.

МТСЗН совместно с заинтересованными органами и организациями разрабатывается План работы Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми на 2020-2021 годы.

Напомним, для координации взаимодействия председательствование в комиссии идет на ротационной основе. В 2014-2015 гг., 2018-2019 гг. осуществлялось МВД РК, в 2016-2017 гг., а также с текущего года по 2021 осуществляется МТСЗН РК.