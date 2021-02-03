В Шымкенте прошло совещание с представителями мукомольных предприятий юга по вопросам перевозки по внутриреспубликанскому направлению.

Руководители АО «Астык Транс», АО «Центр развития торговой политики «КазТрейд» рассказали участникам встречи о положении дел в этой сфере и выслушали предложения зернопереработчиков и мукомолов.

АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» является оператором Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению отечественных обработанных товаров на внешние рынки. Экспортеры в регионах активно пользуются поддержкой Акционерного общества. По итогам прошлого года расходы 13 предприятии на сумму 271 млн тенге были возмещены, — говорит руководитель ведомства.

Азамат АСКАРУЛЫ, генеральный директор АО « Центр Развития торговой политики «QazTrade»:»Мы работаем по трем направлениям. Во-первых, защита бизнеса в рамках интеграционных объединений. Во-вторых, развитие и продвижение несырьевых товаров и услуг. В текущем году «КазТрейд» будет содействовать в продвижении и перевозке экспортируемых товары среди новой продукции а также восполнит часть затрат до 80 процентов сервисного обслуживания господдержки «.

Мукомолов и зернопереработчиков юга волнуют вопросы перевозки, тарификации, расчеты сверхнормативных простоев и вопросы субсидирования.

Гайбилла ЕРМЕТОВ Генеральный директор ТОО «Дани-Нан»:»Наше предложение: если продукция уходит на экспорт, то надо это делать в тоннаже — от объема, а не километраж снимать. Километраж находится в разных условиях и получают разное субсидирование. Просим незамедлительно решить этот вопрос. В связи с пандемией нам очень трудно выживать».

» Затраты по тоннажу мы готовы изучить, рассмотрим»- пообещал генеральный директор АО « Центр Развития торговой политики «QazTrade».

Презентация проекта «Маркетинговая политика АО «АстыкТранс» на внутренних рынках перевозках — весьма актуальна. Обновление вагонного парка требует больших затрат.

Санжар Елюбаев, президент АО»Астык Транс»:»Если вкладывать деньги на ремонт с продлением срока только службы вагонного парка, то в 2026 году у нас будет порядка 3900 зерновозов. «Астык Транс», как резидент Казахстана, как компания, которая занимается только погрузкой внутри Казахстана на нужды внутренних перевозок и на экспортные нужды будет ухудшать свои позиции, если не будет инвестировать»

Поступающие инвестиции пойдут исключительно на на обновление и продление срока службы вагонного парка.»Стоимость предоставления вагонов в среднем на одни сутки. Нормативный оборот вагонов по внутренним перевозкам составляет 11 суток. Это по которому мы предъявляем счет за перевозку. Фактически в среднем он составляет 16/7 суток. На эти несколько дополнительные стуки мы не выставляем счет»- говорит

президент АО «АстыкТранс».

В конце встречи подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. АО «АстыкТранс» и АО «Центр развития торговой политики «КазТрайд» будут способствовать стабилизации ситуации в данной сфере.

Шынар Оразова