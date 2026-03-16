Подписан меморандум о развитии рынка капитала Казахстана до 2030 года

Состоялась встреча председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с первым вице-президентом Грегом Гайеттом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке Казахстана, в том числе итоги развития банковского сектора за 2025 год, а также ключевые приоритеты и направления работы на предстоящий период.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего сотрудничества и получению технической помощи от ЕБРР для реформирования рынка капитала.

«Мы рассматриваем сотрудничество с ЕБРР как важный инструмент для модернизации финансового рынка и внедрения международных стандартов», — отметили представители Агентства.

По итогам встречи было подписано трёхстороннее соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Национальным Банком Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития.

Документ направлен на совместную разработку программы развития фондового рынка Казахстана до 2030 года и совершенствование законодательной базы в этой сфере.

Как отмечается, меморандум создаёт основу для реализации проекта технической помощи ЕБРР, направленного на подготовку системных реформ рынка капитала. В рамках проекта планируется провести комплексную оценку текущего состояния рынка ценных бумаг Казахстана.

Эксперты проанализируют структуру инвесторской базы, активность эмитентов, функционирование рыночной инфраструктуры, а также действующую нормативно-правовую и надзорную систему.

«Результатом совместной работы станет подготовка Программы развития фондового рынка Республики Казахстан до 2030 года», — сообщили в агентстве.

Документ будет включать комплекс мер по развитию рыночной инфраструктуры, совершенствованию регулирования и внедрению новых финансовых инструментов.

Кроме того, планируется разработка проекта нового закона о рынке ценных бумаг с учётом лучших международных стандартов и практик ведущих финансовых юрисдикций.