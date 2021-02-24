В целом в Шымкенте в ближайшие пять лет планируется построить более 3 миллионов квадратных метров жилья.

Несмотря на то, что 2020 год для нашей страны является годом испытаний, город Шымкент завершает год с хорошими показателями.

На отчетной встрече аким города М.Айтенов отметил, что если жители окажут поддержку, то и в этом году будут достигнуты хорошие показатели.

По словам акима, в прошлом году бюджет города вырос в два раза с 244,4 млрд тенге до 463,4 млрд тенге. Кроме того, впервые в истории Шымкента было построено более 1 млн квадратных метров жилья. Объем инвестиций вырос на 41%.

В целом в Шымкенте в ближайшие пять лет планируется построить более 3 миллионов квадратных метров жилья. В результате, около 3 тысяч многодетных семей и граждан из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены жильем. На начало этих работ в 2021 году из бюджета на строительство 51 многоэтажного жилого дома предусмотрено 11,5 млрд тенге.