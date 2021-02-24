Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов на отчетной встрече рассказал о пяти общих целях, стоящих перед горожанами.

В частности, рост человеческого капитала, развитие инфраструктуры, поддержка предпринимательства, обеспечение жильем, создание благоприятного для населения города.

Мурат Айтенов: «Главная цель, к которой должны стремиться жители Шымкента — это рост человеческого капитала. Пандемия еще раз продемонстрировала важность человеческого капитала. Качественное образование и здравоохранение, здоровый образ жизни, культурно-духовное развитие – все это главные критерии человеческого капитала».

Он отметил, что преимуществом Шымкента является стремительный рост населения. Для того, чтобы превратить это преимущество в большую возможность, важно реализовать 5 общих целей.