Из канализационных отходов в Шымкенте производят электричество

Первые тракторы начали вспахивать землю на будущем канализационно-очистном сооружении. В Шымкенте началось строительство КОС. Аким Шымкента дал старт работам.

Расширение мощностей вызвано сложившейся необходимостью – в Шымкенте в соответствии с утвержденным генпланом развития города, полным ходом идет строительство многоэтажных домов в северной части мегаполиса.

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«Для города важно строительство новой КОС. Это разгрузит сети канализации Шымкента. Уже к 2024 году у нас могли бы быть проблемы с этим вопросом, а тут уже ситуация предупреждена», — говорит Анарбек ОРМАН директор ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

Шымкентское КОС является единственным в стране, перерабатывающим канализационные осадки в биогаз для выработки электрической энергии.

«Чтобы не было проблемных вопросов, уже начали работу по строительству КОС. Всему свое время, но мы заранее решим проблему с отходами, при этом, единственное КОС в Казахстане, которая для своих нужд может вырабатывать электричество»,— говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Такое решение акимата с водоканалом было принято вовремя. После завершения строительных работ уровень обеспечения горожан услугами канализации возрастет до 75 процентов. Реализация проекта решит проблему с водоотведением до 2025 года. Стоимость проекта – 3 млрд 900 миллионов тенге.