Токаев переназначил акима Шымкента

Касым-Жомарт Токаев переназначил Мурата Айтенова акимом южного мегаполиса, сообщает корреспондент OTYRAR.

В настоящее время наша съемочная группа находится у головного здания акимата. Как стало известно, действующего акима переназначили, Айтенов продолжит свою работу в качестве главы мегаполиса. Президент подписал соответствующий указ.

К слову, руководители подотчетных президенту ведомств и акимы, согласно нашей Конституции, слагают свои полномочия после президентских выборов. Они состоялись 20 ноября, Токаев был переизбран на второй срок. В эти дни в стране идут назначения в ведомствах и акиматах.

Справочно: Мурат Айтенов родился в 1981 году в Туркестанской области в Жетысае. На пост главы города-милионника Айтенов пришел 21 января 2020 года.

Будущий аким отучился в Краснодарском военном институте имени генерала Штеменко, единственном своего рода вуза, где готовят военных специалистов по защите информации.

Начав свой путь в Министерстве обороны, Мурат Айтенов быстро попал в ряды Управления делами президента. Там от заведующего крестьянским двором «Астана-өнім» дорос до руководителя аппарата Управления делами президента.

Конец 2019 года стал для Мурата Айтенова знаменательным. Управленческие качества пригодились для работы первым замом акима Шымкента Ерлана Айтаханова. И буквально через месяц Мурат Айтенов сменил его на посту главы города.

К слову, через полтора месяца исполнится ровно 3 года его нахождения на посту акима Шымкента.