Сессия маслихата. Айтенов подвел итоги работы

Аким Шымкента отчитался о проделанной работе перед депутатами на внеочередной сессии городского маслихата.

Глава мегаполиса рассказал, какие проблемы решены, а какие вопросы планируют закрыть уже. Акимат попросил у депутатов одобрить еще один проект по озеленению города.

Акимат поработал в этом году хорошо, говорит Бахадыр Нарымбетов. Секретарь маслихата заверяет, эта заслуга не только госслужащих, но и самих жителей. За весь год аким Шымкента провел больше 300 встреч с жителями, решено сотни вопросов.

«Акимат сработал в этом году хорошо, а помогло в этом то, что было много встреч, увидели те проблемы, которые ранее были скрыты, много работы сделано, но, впереди еще больше работы», — говорит Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.

На сессии рассмотрели вопросы по поддержки проектов для развития комфортной городской среды. Шымкент планируют озеленять и вернуть славу зеленого города, при этом в третьем мегаполисе продолжают обновлять инфраструктуру, дороги, систему ирригации. Уже обновили автопарк на 95 процентов.

«Вместе мы проделали большую работу, к примеру, касательно социальной сферы, на учете у нас было 58 тыс. человек безработных, сегодня трудоустроены 52 тыс. Построено десятки школ. Что касается здравоохранения, за 4 года построили 10 поликлиник новых — город разгрузили. Инженерные работы ведутся, с водой проблема окончательно решится уже в 2023 году, а вопрос с канализацией из 25 процентов достиг уже 94 процентов запланированной работы«, — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Говорили и о рекордных показателях привлечения инвестиций в мегаполис. В этом году пальма первенства по финансовым вливаниям из всех регионов страны досталась Шымкенту. Здесь возводят современные оъекты здравоохранения, образовательные учреждения, предприятия, сдаются миллионы квадратных метров жилья.

«У нас строится новый Дворец школьников, много зданий здравоохранения. Работа идет, и хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за ваш труд«, — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента. На внеочередной сессии маслихата депутаты также рассмотрели вопросы помощи населению, уже детальный готовый проект от управления социальной защиты населения представят на последней в этом году сессии, которая пройдет в середине декабря.

Впереди много работы, говорят в акимате. При этом, местные власти готовы выслушать каждое предложение и жалобы горожан. Каждый желающий может обратиться по номеру 109.