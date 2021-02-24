В годовом отчете аким города Мурат Айтенов рассказал о предстоящей работе по модернизации библиотек и учреждений культуры города.

В Шымкенте в 2021 году будут модернизированы 10 библиотек, которые станут культурным местом, где население города будет проводить время с пользой.

Планируется, что после модернизации количество посетителей увеличится в 4 раза. Все библиотеки будут развиваться под концепцией «семейная библиотека». В настоящее время библиотеки работают до 18:00 часов вечера, с 1 марта библиотека Абая в пилотном режиме будет обслуживать читателей до 23:00 часов.

— В культурно-духовной жизни города происходят положительные изменения. В эту сферу приходят новые специалисты, предъявляются высокие требования. Художественные коллективы, необходимые для обогащения культурной жизни народа, полностью субсидируются государством. 98% годового бюджета учреждений культуры предоставляется государством и только 2% — учреждениями. В этом году учреждениям культуры поручено найти до 30% средств. Если будут ставить хорошие спектакли и развивать культурные программы, конечно же, посетителей станет больше. Пора культурному сектору выйти на рынок труда, — сказал аким города.

В этом году в рамках 2200-летия Шымкента запланирован ряд культурно-духовных мероприятий под эгидой ЮНЕСКО.